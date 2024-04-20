ALES ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile 2024-ALES/1 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek soruları akademik kariyer hedefleyen binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Adayların sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu kapsamda ALES sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2024 ALES/1 sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.