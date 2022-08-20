ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022/2 ALES sınavı ne zaman, kaç soru kaç dakika, ne kadar sürüyor? İşte sınav süresi ve soru sayısı

ALES ne zaman, ne kadar sürüyor, kaç saat soruları sınavdan önce yanıt arıyor. ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için son saatler yaşanıyor. ÖSYM AİS üzerinden alınan sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla sınava girecek adaylar hazırlıklarını tamamladı. Peki, ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES kaç dakika kaç soru? İşte detaylar…
ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ya da diğer adıyla ALES, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor.
Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek.
ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav öncesinde gerekli belgeler arasında yer alan sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlanıyor. İşte, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı:
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.