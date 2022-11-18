ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden alınabiliyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı, hafta sonu gerçekleşecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? sorularına yanıt arıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için bekleyiş bu sebeple başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı
ALES SINAVI HAKKINDA BİLGİLER;
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.