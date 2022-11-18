ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden alınabiliyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı, hafta sonu gerçekleşecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? sorularına yanıt arıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için bekleyiş bu sebeple başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı