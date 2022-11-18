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Giriş Tarihi: 18.11.2022 23:20

ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES sınav giriş belgesi ÖSYM üzerinden yayımlandı! ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 yılında üçüncü ve son defa yapılacak. Yüksek lisans ve doktora için vatandaşların ALES puanına ihtiyacı olduğunu hatırlatalım. Sınava girecek adaylar, ALES sınav giriş belgesi nereden alını, ALES kaç dakika, kaç saat sorularına yanıt arıyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden alınabiliyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı, hafta sonu gerçekleşecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? sorularına yanıt arıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için bekleyiş bu sebeple başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ALES SINAVI HAKKINDA BİLGİLER;

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi nereden alınır?
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