ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte, bu ay mı? ÖSYM ile ALES 3 sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

ALES 3 oturumu ve sınav yerleri, söz konusu sınava katılım gösterecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; "ALES ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav yerleri açıklandı mı?" gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan söz konusu sınavın bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olup sınav 81 il merkezinde yapılacak. İşte ALES 3 sınavı hakkında bilgiler.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim'de başladı ve 14 Ekim'de sona erdi. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık'ta açıklanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlıyor.
Sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM takvimine göre, ALES 3 sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde erişime açılacak.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.
Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.