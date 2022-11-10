ALES sınav giriş belgesi yayımlandı! 2022 ÖSYM ALES/3 ALES sınav giriş yerleri sorgulama ve öğrenme ekranı!

20 Kasım tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı öncesi adaylar sınav giriş belgesi ve yerleri araştırmasına çıktı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl; yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar tarafından düzenlenirken öte yandan tarihin yaklaşmasıyla "ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...