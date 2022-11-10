ALES sınav giriş belgesi yayımlandı! 2022 ÖSYM ALES/3 ALES sınav giriş yerleri sorgulama ve öğrenme ekranı!

20 Kasım tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı öncesi adaylar sınav giriş belgesi ve yerleri araştırmasına çıktı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl; yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar tarafından düzenlenirken öte yandan tarihin yaklaşmasıyla "ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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