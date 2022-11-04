ALES sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranında. Akademik kariyer hayali kuran vatandaşların katılım sağladığı bu sınav 20 Kasım tarihinde düzenlenecek. Bu kapsamda ise belgelerin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. "2022 ALES sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arayan adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
ALES NASIL OLACAK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ