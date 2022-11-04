ALES sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranında. Akademik kariyer hayali kuran vatandaşların katılım sağladığı bu sınav 20 Kasım tarihinde düzenlenecek. Bu kapsamda ise belgelerin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. "2022 ALES sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arayan adaylar ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.