ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2) için geri sayım devam ediyor. 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan ALES giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, ''ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, ALES sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, ALES giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM ile 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
2022-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''