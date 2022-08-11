Haberler Yaşam Haberleri ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 14:20 Son Güncelleme: 11.8.2022 14:25

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/2, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınava kısa süre kala adaylar, ‘’ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM bir son dakika açıklaması yaparak ALES giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi alma ekranı…

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2) için geri sayım devam ediyor. 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan ALES giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, ''ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, ALES sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, ALES giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM ile 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: ALES/2 GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

2022-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı
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