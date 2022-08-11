ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2) için geri sayım devam ediyor. 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan ALES giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, ''ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, ALES sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, ALES giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM ile 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...