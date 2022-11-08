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Giriş Tarihi: 8.11.2022 13:35

ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım başladı. ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayıp 10 Ekim 2022’de sona ererken, geriye ALES sınav giriş belgesi kaldı. Adaylar, her gün “ALES sınav yerleri belli oldu mu?” sorusunu yöneltiyor. ÖSYM duyuru ile yakında ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılacak. ALES sınav sonuç tarihi de başvuru kılavuzunda yer alıyordu. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, saat kaçta? 2022 ALES sınav yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

ALES sınav giriş belgesi için geri sayım sürüyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı için bekleyiş devam etmekte. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde sona erirken, sınav da gelecek hafta yapılacak. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre ALES sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları da 9 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES 3 saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınavsonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Açıklandığınızda haberimizi güncelleyeceğiz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
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