ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

ALES sınav giriş belgesi için geri sayım sürüyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı için bekleyiş devam etmekte. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde sona erirken, sınav da gelecek hafta yapılacak. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı