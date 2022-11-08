ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

ALES sınav giriş belgesi için geri sayım sürüyor. Yılın üçüncü ve son ALES sınavı için bekleyiş devam etmekte. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde sona erirken, sınav da gelecek hafta yapılacak. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı
ALES 3 NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre ALES sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
Sınav sonuçları da 9 Aralık'ta ilan edilecek.
ALES 3 saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınavsonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/3 sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Açıklandığınızda haberimizi güncelleyeceğiz.