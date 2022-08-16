ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES 150 dakika sürmekte.

Matematik 50, Türkçe 50 toplam 100 soru bulunmaktadır.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.