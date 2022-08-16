ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES sınav giriş belgesi YÖK tarafından yayımlandı ve öğrenciler ALES sınav yerleri sorgulama ekranı üzerinden sıanva nereden gireceklerini öğrenebiliyor. Sınava girecek vatandaşlar, ALES ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Toplam 100 sorudan oluşacak sınav, 150 dakika sürecek. Peki, ALES ne zaman? İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?
ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sonuçları 9 Eylülde belli olacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES 150 dakika sürmekte.
Matematik 50, Türkçe 50 toplam 100 soru bulunmaktadır.
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.