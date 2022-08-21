ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, saat kaçta? 2022 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için gözler ÖSYM’de!

ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınava katılım sağlayan adayların gündemindeki yerini aldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 21 Ağustos 2022 tarihinde yani bugün gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından hem puan hesaplaması yapmak hem de soruları yeniden incelemek isteyen adaylar, ALES soru ve cevap anahtarı kitapçıkları için bekleyişe geçecek. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? 2022 ALES/2 soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, 2022 ALES sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 21 Ağustos 2022 tarihinde yani bugün gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda; sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Geçmiş dönemlere bakıldığında, ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından sınav günü ya da ertesi gün yayımlanmıştı. Ancak 2022 ALES/2 soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.