Yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun yer aldığı sınavda adaylara 150 dakika süre veriliyor.
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Sınavın sona ermesinin ardından soruların ve doğru cevapların ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyla erişime açılması bekleniyor. Adaylar, açıklamanın ardından soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
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ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.