ALES/3 SINAVI 29 KASIM PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR!

Yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun yer aldığı sınavda adaylara 150 dakika süre veriliyor.