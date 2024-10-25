Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay

Aleyna Çakır'ın Türkiye'nin gündemine oturan ölümüne ilişkin savcılığın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede Ümitcan Uygun'un, Çakır'a farklı zamanlarda şiddet uyguladığı, eylemlerin toplu olarak değerlendirilmesi sonucu Uygun'un 'Eziyet' suçunu işlediği aktarıldı. Özellikle olay gecesine ait ikili arasında gerçekleşmiş olan Whatsapp yazışmaları, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede Uygun'un, Çakır'ın aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında Whatsapp durum mesajında yaptığı paylaşımla Çakır'dan kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde Çakır'ı intihara teşvik edip; intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği ifade edildi.