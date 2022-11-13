Aleyna yoğun bakımda alkollü sürücü serbest

Esenyurt'ta metrobüsten indikten sonra evine döndüğü sırada aşırı hız yapan bir otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, yaşam savaşı veriyor.Sürücü Sezer H. (35) ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Aleyna'nın kafatasında kırıkların mevcut olduğu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliği, kalçası, kol ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtildi.Aile, sürücü Sezer H.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürerek serbest bırakılmasına tepki gösterdi.Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı, "Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın" diyerek gözyaşı döktü. Aleyna'nın ağabeyi Hakan Gökçe ise sürücünün hem alkollü olduğunu hem de 2 ay önce ehliyetine el konulduğunu belirtti, "Kardeşim her an ölebilir o kişi elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.