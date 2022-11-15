Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

İstanbul Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe'ye (21) çarparak yoğun bakıma alınmasına neden olan ancak adli kontrolle serbest kalan 0.40 promil alkollü sürücü Sezer H. savcılığın itirazının ardından hakkında yakalama kararı çıkınca adliyeye giderek teslim oldu. Kafatası, omuriliği, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerinde kanama olan genç kızın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Aleyna'nın üniversite okuduğunu belirten kuzeni Furkan Yerli "En büyük hayali, hostes olmaktı. Günlerdir hastanede. Daha 21 yaşında hayallerinden kopardılar. Doktorlar 'Artık yapılacak bir şey kalmadı mucizenin gelmesini bekliyoruz, her türlü habere hazır olun' diyor. İnşallah sağlığına kavuşur. Tek dileğimiz, duamız bu" dedi. Yerli, "SABAH'a teşekkür ederim. İyi ki SABAH var. Sesimize ses oldunuz. Adalet geç de olsa geldi. Ama tam gelsin. Bu sürücü resmen cinayete teşebbüs ediyor. En ağır cezayı alsın" diye konuştu.Öte yandan tutuklanan sürücü Sezer H.'nin ifadesinde "Olay günü kimseye vurma amacım yoktu, araba kontrolümden çıktı, başından ayrılmadım yaralının. 6 gündür vicdan azabı çekiyorum. Ben alkol almadım, benden kan almadılar, ben kazanın olmaması için elimden gelen direksiyon hâkimiyetini sağlamaya gayret ettim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddini istiyorum" dediği öne sürüldü.