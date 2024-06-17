Alfa kalp masajıyla hayat döndürüldü

Kocaeli İzmit'teki Kemalpaşa Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda dün saat 01.00 sıralarında fırından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler yangını kontrol almak için çalışma başlattı ancak alevler fırının üst katında bulunan dans okuluna sıçradı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sırasında yoğun dumanla kaplanan dans okulu içinde baygın halde bulunan "Alfa" isimli kedi hızla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor nefes aldığı gözlenen kediye oksijen de verildi.