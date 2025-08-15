Otomobilin Çarptığı Eski AK Parti Milletvekili Boğa hayatını kaybetti

Eski AK Parti Muğla Milletvekili 76 yaşındaki Ali Boğa'ya, Fethiye Çamköy Esenköy çevre yolunda yaya olarak karşı geçmeye çalışırken otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi sonucu Boğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALİ BOĞA KİMDİR?

Ali Boğa, 1949 yılında Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Köyünde doğdu. Babasının adı Şevket, annesinin adı Nuriye'dir.Üst düzey yönetici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi.1977'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1980 Yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na geçti. 1987'de DPT 'İhracat Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı'na getirildi. 1992 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına geçerek 'İhracat Proje Değerlendirme Daire Başkanı' oldu.

1995 yılında ise Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1997-2000 yılları arasında Avustralya Melbourne Ticaret Ataşeliği görevinde bulundu. 2003-2009 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. Konusunda yayınlamış muhtelif kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Boğa, evli ve 3 çocuk babasıdır.