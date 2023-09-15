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Giriş Tarihi: 15.9.2023 12:33 Son Güncelleme: 15.9.2023 13:37

Ali Erbaş Muğla’ya geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları açılış programı için Muğla’ya geliyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Ali Erbaş Muğla’ya geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları açılış programı için Muğla'ya geliyor. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çapçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2023-2024 yılı Kur'an Kursları Eğitim Öğretim Dönemi 18 Eylül Pazartesi açılacaktır. 4- 6 yaş gurubu başta olma üzere, ihtiyaç odaklı, hafızlık, engelli ve online olmak üzere çeşitli kategorilerde toplumun her kesimindeki vatandaşlarımıza yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz her yıl açılış programlarını farklı bir ilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılacağı programı Muğla'da icra edeceğiz. Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin Kur'an Tilavetinde bulunacağı, şiirler okuyacağı, İlahi Korosunun sahne alacağı, Sinevizyon gösteriminin yer alacağı, Diyanet Tv'den canlı olarak yayınlanacak programda, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş halkımıza hitap edeceklerdir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda 18 Eylül Pazartesi Saat 10:30'da düzenlenecek programa Tüm Halkımızı bekliyoruz. 2023-2024 Kur'an Kursları Eğitim Öğretim Yılının Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim"

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Ali Erbaş Muğla’ya geliyor
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