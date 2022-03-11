Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nden bir proje daha

Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi proje koordinatörü ve Bilişim teknolojileri öğretmeni İrfan Durmuş rehberliğinde Sinem Betül Yaşar, Emirhan Tan ve Ahmet Cihan Durmuş tarafından geliştirilen Ehliyetsiz Araç Kullanımını Engelleme Sistemi projesinin patent başvurusu yapıldı.

Bilişim teknolojileri öğretmeni İrfan Durmuş proje hakkında yaptığı açıklamada; "Şahin Gözü Takip Sistemi patent başvurusundan sonra ikinci başvurumuzu yapmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimizin bilgi ve teknolojiyi bilinçli olarak kullanmaları bizler için en önemli unsurdur. Bizler Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin bilgiyi öğrenmelerinin yeterli olmadığını, okulda öğrendikleri bilgileri kullanarak yeni ürünler ortaya koymalarını desteklemekteyiz çünkü bizler biliyoruz ki bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı ve bir komutan da bir devleti kurtarabilir. Bu bilinç doğrultusunda yaptığımız çalışmalar çok şükür meyvelerini vermeye başladı. Ehliyetsiz araç kullanımını engelleme sistemi projesi, ehliyeti olmayan veya ehliyetine el konulmuş kişilerin trafikteki vatandaşların can ve mal kaybına uğramalarının önüne geçmeyi amaçlayan büyük bir projedir. Bu projemizin geliştirilmesinde emeği geçen başta İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel'e ve okul müdürümüz Şükrü Karadeniz'e öğrencilerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi olarak ülkemizi yüceltme hedefimize yönelik çalışmalarımızın artarak devam edeceğini taahhüt ediyoruz" dedi.