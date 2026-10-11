Ali Kasım Tuna: İlçe Seçim Kurulu’na gerekli başvuruyu yaptık

Ali Kasım Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka'nın 1022, kendisinin 1016 ve Av. Murat Güneş'in 51 oy aldığını anımsattı.
İlk iki aday arasındaki oy farkının 6 olduğuna dikkati çeken Tuna, "31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Süreç kapsamında İlçe Seçim Kuruluna gerekli başvuruların yapıldığını vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:
"Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir."
KAMUOYUNA DUYURU İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka 1.022, Av. Ali Kasım Tuna 1.016, Av. Murat Güneş ise 51 oy almıştır. Ancak ilk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz. Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir. Kıymetli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.— Ali Kasım Tuna (@AliKasimTunaTR) October 11, 2026