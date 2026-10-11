Ali Kasım Tuna: İlçe Seçim Kurulu’na gerekli başvuruyu yaptık

Ali Kasım Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka'nın 1022, kendisinin 1016 ve Av. Murat Güneş'in 51 oy aldığını anımsattı.

İlk iki aday arasındaki oy farkının 6 olduğuna dikkati çeken Tuna, "31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Süreç kapsamında İlçe Seçim Kuruluna gerekli başvuruların yapıldığını vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör