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Giriş Tarihi: 19.10.2026 16:04

Alihan Kuriş’in suç örgütüne 12 ilde operasyon! Milyonlarca lira, döviz ve külçe altın ele geçirildi: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Aramalarda milyonlarca lira, döviz, külçe altın, lüks saatler ve silah ele geçirildi.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Alihan Kuriş’in suç örgütüne 12 ilde operasyon! Milyonlarca lira, döviz ve külçe altın ele geçirildi: 24 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik harekete geçildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 19 Ekim 2026 tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 38 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 14 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRA, DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde yüksek miktarda para, altın ve değerli eşya ele geçirildi. Yapılan tasnif işlemlerinde 10 milyon 963 bin 915 TL, 114 bin 916 ABD doları, 40 bin 910 euro, 16 bin 600 İsviçre frangı, bin 50 İngiliz sterlini ve 2 bin 800 Avustralya doları bulundu. Aramalarda ayrıca 1.422,39 gram altının Türk lirası karşılığının 8 milyon 147 bin 411 TL olduğu bildirildi. Ele geçirilenler arasında 14 adet 1 kilogramlık külçe altın ile 1 adet 500 gramlık külçe altın da yer aldı.

LÜKS SAATLER VE SİLAHLAR DA BULUNDU

Operasyon kapsamında 2 adet Patek Philippe ve 1 adet Rolex marka saat ile 5 adet F serisi 1 ABD doları ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 58 tabanca fişeği ile 1 av tüfeği ve 3 şarjör bulundu. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu. Şüphelilerle ilgili adli sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

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Alihan Kuriş’in suç örgütüne 12 ilde operasyon! Milyonlarca lira, döviz ve külçe altın ele geçirildi: 24 gözaltı
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