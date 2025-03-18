Alışveriş sitesindeki ilan şaşırttı: II. Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiği Rolex saatim satılık!

Bir alışveriş sitesinde yer alan ilan herkesi şaşırttı. Tekirdağ Çorlu'da yaşayan bir vatandaş, elindeki saatin görsellerini çekip satışa çıkardı. Saatin ilanına ise "II. Kraliçe Elizabeth'in hediye ettiği rolex saatim satılık" notunu yazdı. İlanı görenler de satıcıyı ti'ye aldı.
Satıcı da kendisi ve saat hakkında yapılan bu yorumlara tek tek cevap yazdı. İşte okuyanları güldüren yorumlar ve cevaplardan bazıları...
"Sen kimsin ve 2. Elizabeth neden sana full elmas kaplı Rolex hediye ediyor?"
"Canberk Bey Ben Murat AKEĞİM teşekkür ederim."
"Merhaba yeriniz nerde acaba tam olarak saate talibim"
"Ziya Bey Çorlu ' dayım. Tekirdağ Çorlu"
Sosyal medyadaki yorumlar ise şöyle…
"Elizabeth'e Çorlu'da nerede rastladın?
"Dünyanın en iyi hikayesi"
Kafayı şöyle sıyırmama az kaldı…