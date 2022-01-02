Alkışlar Melike’ye

Karabağlar ilçesinde yaşayan halka ilişkiler mezunu Melike Yağmurcukardeş, kendi imkanları ile şehit aileleri ve gazilere moral mektupları gönderiyor. Pandemi sürecini fırsata çeviren Yağmurcukardeş, 15 aydır sürdürdüğü projesinde bugüne kadar yaklaşık bin 200 şehit ailesi ve gaziye moral mektupları gönderdi.





Bununla da yetinmeyen Yağmurcukardeş, 400 polis ve askere mektup gönderip, şehit kütüphaneleri projelerinde yer aldı. Sürekli olarak şehitlikleri ziyaret edip, şehitlerimizin için dualar eden Yağmurcukardeş, şehitler adına çikolota, lokum gibi ikramlarda da bulunuyor.





'KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEM'

Kahramanların daha fazlasını hak ettiğini belirten Melike Yağmurcukardeş SABAH'a konuştu. Yağmurcukardeş, "Pandemi döneminde tek başıma çıktığım yola devam etmeye çalışıyorum. Bu süre zarfında bin 200 kadar şehit ailemize ve gazimize mektuplarını ulaştırdım.





Onlara düşüncelerimle destek olmaya çalıştım. Çok şükür güzel geri dönüşler aldım. Kahramanların ailelerinin yüzünü bir nebzede olsa güldürebildiysem ne mutlu bana. Bunun yanı sıra şehitliklerimizi ziyaret ediyorum. Şehitler adına ikramlarda bulunuyorum. Elimden geldiğince de inşallah yazmaya göndermeye devam edeceğim" dedi.





'FETHİ SEKİN'İNİ DE UNUTMADI'

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i de unutmayan Melike Yağmurcukardeş, "Kahraman Fethi ağabeyimizi de unutmadım. 5 Ocak't 5. ölüm yıl dönümü. Onun adına da bir mektup hazırladım. İnşallah o gün bu mektupları insanlarımıza dağıtacağım. Kahramanları unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.