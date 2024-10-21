Alkol ve aşırı hız faciası: 5 ölü

Tekirdağ'da, birlikte alkol aldıktan sonra gezmeye çıkan gençlerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önünde giden iş makinesine çarptıktan sonra alev aldı. Otomobildeki 5 genç yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece Ergene ilçesinde D-100 karayolunun Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı otomobil, önünde giden Ö.A.'nün (39) kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobil, alev aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kazada otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız'ın (19) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi sürücüsü Ö.A., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada ölen 5 arkadaşın gece otomobille gezmeye çıkıp alkol aldıkları belirlendi. Otomobilde de içki şişeleri bulundu.Erzincan'da ise Çağrı Delen'in kullandığı otomobil ile Dursun Hira yönetimindeki otomobil, Akyazı kavşağında çarpıştı. Delen'in kullandığı otomobilde bulunan, Kayseri'de madencilik yapan işadamı Ayberk Delen ile Dursun Hira'nın otomobilinde bulunan annesi Lütfiye Hira'nın öldüğü kazada 5 kişi de yaralandı.