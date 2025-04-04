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Giriş Tarihi: 4.4.2025 10:10 Son Güncelleme: 4.4.2025 10:26

Kocaeli'de alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce direğe, sonra küçük çocuğa çarptı!

Kocaeli’nin İzmit İlçesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Yüksek hızla seyreden araç, önce yol kenarındaki direğe, ardından kaldırımda yürüyen anne ve oğluna çarptı. Talihsiz çocuğun annesi, olayın şokuyla baygınlık geçirdi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce direğe, sonra küçük çocuğa çarptı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, şu şekilde gerçekleşti.Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir aydınlatma direğine, ardından kaldırımda yürüyen anne ve oğluna çarptı.

Kazada, anne ve küçük çocuğu yaralanırken baba mucize eseri kazayı yara almadan atlattı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde kontrolden çıktığı ve ardından direğe çarpıp ailenin üzerine savrulduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şokunu yaşayan annenin bayıldığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçamayan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kocaeli'de alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce direğe, sonra küçük çocuğa çarptı!
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