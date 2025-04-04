Kocaeli’de alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce direğe, sonra küçük çocuğa çarptı!

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şokunu yaşayan annenin bayıldığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçamayan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.