Kocaeli’de alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce direğe, sonra küçük çocuğa çarptı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, şu şekilde gerçekleşti.Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir aydınlatma direğine, ardından kaldırımda yürüyen anne ve oğluna çarptı.
Kazada, anne ve küçük çocuğu yaralanırken baba mucize eseri kazayı yara almadan atlattı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde kontrolden çıktığı ve ardından direğe çarpıp ailenin üzerine savrulduğu görüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şokunu yaşayan annenin bayıldığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçamayan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.