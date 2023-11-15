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Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:28 Son Güncelleme: 15.11.2023 15:04

Alkollü sürücünün çarptığı Ayça toprağa verildi

Aydın’da alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite Ayça Ölmez, memleketi Datça’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Alkollü sürücünün çarptığı Ayça toprağa verildi

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı 13 Kasım'da gece saatlerinde minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın'da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Sürücü tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından M.Ş. gözaltına alındı. M.Ş.'nin yapılan muayenesinde ise 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşları içerinde toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren ADÜ öğrencisi Ayça Ölmez'in cenazesi Datça Kızlan Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle camiine getirildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından Ölmez, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Alkollü sürücünün çarptığı Ayça toprağa verildi
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