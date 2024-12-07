Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis, şehit düştü!

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memurumuz Mustafa Akgül; uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştur. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.