Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis, şehit düştü!

Feci kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, otomobilin sürücüsüne 'Dur!' ihtarında bulundu.
Uygulamadan kaçmak isteyen Murat A. otomobille çarptığı Akgül'ü otomobilin altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Kazada hafif yaralanan uzman çavuş Murat A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat A.'nın yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Şehit polis Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memurumuz Mustafa Akgül; uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştur. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit polis memuru Mustafa Akgül için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Mustafa Akgül'ün öz geçmişi okundu, dualar edildi ve helallik alındı. Tören sırasında şehidin eşi Ayşe, babası Selim (80), çocukları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes (20) ve Sabiha (18) güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından şehit Mustafa Akgül'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.