Alman doğa yürüyüşçüsünün cansız bedeni bulundu

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki 65 kilometrelik bölümünde yürüyüş yapan Alman doğa yürüyüşçüsü Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını istedi.

16 GÜNDÜR ARANIYORDU

Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki 65 kilometre uzunluğundaki arazi tarandı. Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

GÜZERGAH DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgeyi bilen profesyonel dağcılar Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceğini kaydetti. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan karanlıkta düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Friederike Elisabeth Newrzella'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesi ise Almanya'dan Antalya'ya kızlarının cenazesini almak için yola çıktığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör