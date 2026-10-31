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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Alman turistin cansız bedeni bulundu

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alman turistin cansız bedeni bulundu
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Antalya'da, Likya Yolu'nda kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedeni yürüyüş güzergahının dışında bulundu. Likya Yolu'nun Kaş ile Demre arasındaki bölümünde 14 Ekim'de kendisinden haber alınamayan kadın için kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AFAD ekipleri, AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda arazi tarandı. Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede kayalık alanda cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
#ANTALYA #KAŞ
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Alman turistin cansız bedeni bulundu
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