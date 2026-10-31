Alman turistin cansız bedeni bulundu

Antalya
'da, Likya Yolu'nda kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedeni yürüyüş güzergahının dışında bulundu. Likya Yolu'nun Kaş
ile Demre arasındaki bölümünde 14 Ekim'de kendisinden haber alınamayan kadın için kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AFAD ekipleri, AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda arazi tarandı. Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede kayalık alanda cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.