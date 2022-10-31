Alman turistin cesedi Kelebekler Vadisi’nde bulundu

Almanya'dan, Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel (27), 7 Ekim günü konakladığı tesisten ayrıldıktan sonra kayboldu. O günden bu yana haber alınamayan Alman turisti bulmak için seferber olan jandarma ekipleri, bir sonuç alamadı. Dün sabah saatlerinde, Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilciler, vadi tabanında bir ceset olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Hemen bölgeye gelen jandarma ekipleri, çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında, 24 gündür kayıp olan Wetzel'in pasaportunu buldu. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Wetzel'in, yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.