Almanya’da ölen anne ve çocuğu, Halfeti’de toprağa verildi

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'nin en doğusu. Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde şehri. 14 Eylül Cumartesi gecesi, saat 23:00 sularında, Friedrich Ebert Caddesi'ndeki dört katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında Emine Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Can Çoban hayatını kaybetti.

Emine Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Can Çoban'ın cenazesi uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Ailesinin isteği üzerine Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda da otopsi yapılan Emine Çoban ve Umut Can Çoban'ın cenazesi daha sonra Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Erikli mahallesinde bulunan Aile Mezarlığı'na götürüldü. Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban, gözyaşları arasında toprağa verildi.