YALNIZCA LİF DEĞİL, FARKLI BESİN ÖGELERİ DE İÇERİYOR

Çavdar tanesi magnezyum, fosfor ve çeşitli B grubu vitaminleri bakımından da zengin. Özellikle tam tahıllı unla hazırlanan ekmeklerde tahılın besin ögelerinin daha büyük bölümü korunabiliyor. Ancak her çavdar ekmeğinin aynı besin değerine sahip olduğunu düşünmemek gerekiyor.

Ekmeğin hazırlanışında kullanılan unun türü, tam tahıllı olup olmaması ve ekşi maya kullanımı gibi ayrıntılar ürünün özelliklerini değiştirebiliyor.