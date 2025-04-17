Haberler Yaşam Haberleri Almanya’daki ağabeyine kızdı: Dükkanı pompalı tüfekle bastı!
Giriş Tarihi: 17.4.2025 21:46

Almanya’daki ağabeyine kızdı: Dükkanı pompalı tüfekle bastı!

Almanya'daki ağabeyiyle arasında problem olan 50 yaşındaki Selim Çalışkan, sinirini ağabeyine ait olan dükkandan çıkardı. Dükkanı pompalı tüfekle basan Çalışkan etrafa rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Öte yandan ekipler arama çalışması başlattı.

DHA
Almanya’daki ağabeyine kızdı: Dükkanı pompalı tüfekle bastı!

Olay Küçükçekmece'de meydana geldi. Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan, yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki ağabeyine ait olan dükkanı pompalı tüfekle bastı. Ağabeyinin dükkanı kiraladığı emlakçı dükkanına doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Adreste olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan Selim Çalışkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’daki ağabeyine kızdı: Dükkanı pompalı tüfekle bastı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz