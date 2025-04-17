Almanya’daki ağabeyine kızdı: Dükkanı pompalı tüfekle bastı!

Olay Küçükçekmece'de meydana geldi. Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan, yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki ağabeyine ait olan dükkanı pompalı tüfekle bastı. Ağabeyinin dükkanı kiraladığı emlakçı dükkanına doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Adreste olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan Selim Çalışkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.