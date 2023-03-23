Almanya’dan gelen iş insanı kaçırıldı: Polis heryerde onu arıyor

Almanya'da yaşayan ve İstanbul Taksim' de bir restoran ortağı olan iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta içi İstanbul'a geldi. İddiaya göre, Oğuz geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk'te kayıplara karıştı. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı L.U., karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arkadaşı Zeki Oğuz ile o gün mesajlaştığını söyleyen arkadaşı L.U., daha sonra arkadaşına ulaşamadığını söyledi. Şikayet dilekçesinde, telefonları kapanan ve Whatsapp mesajlarında iletilmediği arkadaşının hayatından endişe ettiğini söyledi. Oğuz'un kaybolmadan önce nereye gitmiş olma ihtimali üzerine çevredeki marketlerde güvenlik kameralar incelendi. Güvenlik kameralarda iş insanı Oğuz'un izine rastlanıldı. Marketin görüntülerinde alışveriş yaptığı marketin kasasında ödeme yapan iş insanı Oğuz'un market çıkışında şok görüntüler ortaya çıktı.

YANLIŞ ADAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Ortaya çıkan görüntülerde, marketin önünde şüpheli kişiler görülüyor. Elinde alışveriş torbasıyla çıkan bir kişi, Zeki Oğuz diye şüpheli 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek isteniyor. Ancak kısa bir süre sonra araca bindirilmek istenen kişinin Zeki Oğuz olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Ve bir sonraki kişi olan Zeki Oğuz'a yönelip araca bindirilmesi sağlanıyor. İstanbul Taksim'de de bir restoran ortağı olduğu belirtilen iş insanı Zeki Oğuz, kimler tarafından araca bindirildiğine dair çalışmalar başlatıldı.