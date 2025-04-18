Haberler Yaşam Haberleri Almanya’dan Türkiye’ye uzanan dolandırıcılık operasyonu: Hells Angels detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 18.4.2025 16:29 Son Güncelleme: 18.4.2025 16:40

Almanya’dan Türkiye’ye uzanan dolandırıcılık operasyonu: Hells Angels detayı dikkat çekti

Almanya’da kendini polis, savcı ve hâkim olarak tanıtarak dolandıran ve elde ettikleri 2 milyon 850 bin Euro’nun bir kısmını Türkiye’deki 10 şüpheliye transfer ettikleri tespit edildi. O çeteye yönelik düzenlenen operasyonda tüm şüpheliler yakalandı. Bazı şüphelilerin “Hells Angels” olarak bilinen motosiklet grubu üyesi olduğu öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Almanya’dan Türkiye’ye uzanan dolandırıcılık operasyonu: Hells Angels detayı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya adli makamları ve kolluk görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; kendilerini Polis, Savcı ve Hâkim olarak tanıtarak, Alman vatandaşlarını, organize bir şekilde hareket ederek mağdur edip, kendilerine haksız menfaat temin eden şahısların Almanya ülkesinde 46 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

HELLS ANGELS GRUBUYLA BAĞLANTILI

Bu eylemlerden ele geçirdikleri 2 milyon 850 bin Euro'nun bir kısmını ülkemizdeki Türk Vatandaşları üzerinde transfer edildiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul, İzmir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen Y.A , E.P , D.B.T , M.Ç , D.A , C.G, B.K , S.G , Z.B , A.E.A isimli 10 şüpheli suç örgütü kurmak, yönetmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin "Hells Angels" olarak bilinen motosiklet grup ile iltisaklı oldukları tespit edildi.

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Almanya’dan Türkiye’ye uzanan dolandırıcılık operasyonu: Hells Angels detayı dikkat çekti
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