Haberler Yaşam Haberleri 8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçmıştı! Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 6.6.2024 18:04 Son Güncelleme: 6.6.2024 18:11

8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçmıştı! Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve daha sonra 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan, serbest bırakıldı. Gündoğan’ın haftada iki kez evine en yakın polis karakoluna giderek imza verdiği yargılanmasına ise henüz başlanmadığı belirtildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye’ye kaçmıştı! Yasemin Gündoğan Almanya’da serbest bırakıldı

İnterpol tarafından dünyanın her yerinde arandığı sırada; Sabah'ın en son Marmaris'te izine rastladığı Yasemin Gündoğan 1033 gün süren saklambacına son vermişti. Genç kadın 21 Mart tarihinde İstanbul uçağına binerek Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olmuştu.

2 HAFTA SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ

Gündoğan'ın uzun süredir saklandığı yerden çıkarak Alman polisine teslim olması akıllar birçok soruyu getirirken, genç kadının Yasemin polise teslim olduktan iki hafta sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İMZA ATIYOR

Bremenli milyon dolarlık hırsız Yasemin Gündoğan'ın serbest bırakıldığını doğrulayan avukatı, Carsten Scheuchzer, "Müvekkilim iki hafta gözaltında kaldı ve o tarihten bu yana şartlı olarak serbest bırakıldı. Haftada iki kez polise rapor vermesi gerekiyor." Dedi.

YARGILANMA BAŞLAMADI

Yasemin Gündoğan'ın suçunu itiraf etmesine rağmen serbest kalması Alman medyasında bile şaşkınlık yaratırken, yargılanmanın henüz başlamadığı belirtildi. Bremen Savcılığı olayla ilgili açıklama yapmadı.

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8 milyon Euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçmıştı! Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı
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