‘Alo polis kocamı öldürdüm!’ Uyurken ellerini bağlamış! Her şeyi itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şerife Çelikbaş, ilk ifadesinde 17 yıldır evlik olduklarını, eşinin 10 gün önce cezaevinden çıktığını anlatarak, "Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. Olaydan öncede yine alkol alıp eve geldi. Yine tartışıp, kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu.