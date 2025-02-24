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Giriş Tarihi: 24.2.2025 09:41 Son Güncelleme: 24.2.2025 09:59

‘Alo polis kocamı öldürdüm!’ Uyurken ellerini bağlamış! Her şeyi itiraf etti

Şerife Çeliktaş, 10 gün cezaevinden çıkan Ömer Çeliktaş’ın sürükli alkol alıp şiddet uyguladığı için bıçakladı. Kanlar içinde kalan Çeliktaş kurtarılamadı. Genç kadın ise polisi arayıp eşini öldürdüğünü anlattı. İşte kanlı olayın ayrıntıları

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‘Alo polis kocamı öldürdüm!’ Uyurken ellerini bağlamış! Her şeyi itiraf etti

Konya'da, 10 gün cezaevinden çıkan Ömer Çeliktaş (36), iddiaya göre sürekli alkol alıp, eşi Şerife Çeliktaş (35) ile tartışmaya ve şiddet uygulamaya başladı. Önceki gece de alkol alan Ömer Çeliktaş, eşiyle kavga etti. Ardından alkolün de etkisiyle uykuya daldı.

Dayaktan bıkan Şerife Çeliktaş, önce iple eşinin ellerini bağladı. Ardından da mutfaktan aldığı bıçakla, göğsünden bıçakladı. Daha sonra polisi arayan Şerife Çelikbaş, eşini bıçakladığını söyleyerek, kendisini ihbar etti.

Merkez Selçuklu İlçesindeki Sakarya Mahallesinde bulunan ev giden sağlık ekipleri ve polisler, Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şerife Çelikbaş, ilk ifadesinde 17 yıldır evlik olduklarını, eşinin 10 gün önce cezaevinden çıktığını anlatarak, "Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. Olaydan öncede yine alkol alıp eve geldi. Yine tartışıp, kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu.

Ömer bir süre sonra alkolünde etkisiyle uyuya kaldı. Bende bunun üzerine ellerini iple bağlayıp, mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım. Hareketsiz kalınca polisi aradım" dedi...

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‘Alo polis kocamı öldürdüm!’ Uyurken ellerini bağlamış! Her şeyi itiraf etti
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