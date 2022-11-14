Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu,? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Barış Bağcı, Öykü Gürman gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu, TRT'nin bugünkü yayın akışına göre tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Hal böyleyken dizinin sevenleri, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve 14 Kasım 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı…
Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Sevilen yapım, bu akşam saat 20:00'da tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un koronavirüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması nedeniyle yapım, 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.
Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Sevgili izleyicilerimiz,
Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.
Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.''
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek.
Buna göre, sevilen dizinin 36. yeni bölümü 21 Kasım 2022 Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.
13:15 Yeşil Deniz
16:05 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:15 Yürek Çıkmazı
02:00 Yeşil Deniz
04:30 Şehirden Uzakta
Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölümünde; Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı.
Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi?
Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı?
Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler.
Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?