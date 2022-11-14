Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu,? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 14 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölümünde; Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı.

Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi?

Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı?