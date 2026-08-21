Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Adreslerden kaçırdıkları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:41 Son Güncelleme: 21.08.2026 11:58

Son dakika | Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Adreslerden kaçırdıkları ortaya çıktı

Son dakika haberi! Adana’da “Alparslan Kuytul Suç Örgütü” soruşturması kapsamında yapılan ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı, bazı kasaların ve hard disklerin ise adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Bazı bilgisayarların parçalarının söküldüğü ve adreslerde şifreli kapı sistemlerinin bulunduğu belirlendi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Son dakika | Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Adreslerden kaçırdıkları ortaya çıktı
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Son dakika... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adreslerde gerçekleştirilen ilk gün aramalarında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

BİLGİSAYAR KASALARI BOŞALTILDI

Aramalarda, bazı adreslerde bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı belirlendi.

Bazı bilgisayarların yalnızca ekranlarının bulunduğu, kasalarının ise adreslerde olmadığı tespit edildi.

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KASALARIN PARÇALARI SÖKÜLMÜŞ

Bazı bilgisayarların ise kasalarına ait parçaların söküldüğü görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin arama öncesinde adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

ŞİFRELİ KAPI SİSTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Arama yapılan adreslerde şifreli kapı sistemlerinin kullanıldığı da belirlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda, dijital materyallerin ve bilgisayar sistemlerinin soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alınmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika | Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Adreslerden kaçırdıkları ortaya çıktı
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