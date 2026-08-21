Son dakika | Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Adreslerden kaçırdıkları ortaya çıktı

Son dakika... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adreslerde gerçekleştirilen ilk gün aramalarında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
BİLGİSAYAR KASALARI BOŞALTILDI
Aramalarda, bazı adreslerde bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı belirlendi.
KASALARIN PARÇALARI SÖKÜLMÜŞ
Bazı bilgisayarların ise kasalarına ait parçaların söküldüğü görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin arama öncesinde adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
ŞİFRELİ KAPI SİSTEMİ DİKKAT ÇEKTİ
Arama yapılan adreslerde şifreli kapı sistemlerinin kullanıldığı da belirlendi.