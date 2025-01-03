Alper Gezeravcı, Bahçelievler’de lise öğrencileriyle uzay anılarını paylaştı

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşiye Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Astronot Gezeravcı, uzay deneyimini öğrencilerle paylaştı. İlçe genelindeki öğrencilerin çizdiği Alper Gezeravcı temalı resimler ise okul girişinde sergilendi. Başkan Bahadır ile birlikte sergiyi gezerek çizim yapan öğrencilerden bilgi alan Gezeravcı, dereceye giren öğrencilere program sonunda çeşitli ödüller verdi.

"GENÇLERİ UZAY MERAKINA DAVET EDİYORUM"

Programda konuşan Başkan Bahadır, "Çocukluk hayalimi Alper Bey gerçekleştirmiş. Bizi kırmayıp Bahçelievler'e geldiği için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocuklarımıza örnek olduğu için Alper Gezeravcı'ya teşekkür ediyorum. Bizim bundan sonra yan komşumuz gibi uzayımız olacaktır. Gençleri uzay merakına davet ediyorum" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNDE SINIR YOKTUR"

Söyleşi sonrası konuşan Alper Gezeravcı ise, "Bahçelievler'de uzaya ilişkin hayallerini tuvale aktaran kardeşlerimizin yuvasındayız. Ülkemizin gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak ilk günlerin tuvallerde betimlenmesi, bu kardeşlerimizin hayallerinde sınır olmadığını ortaya koyuyor. Devletimizin isabetli bir kararla bu kardeşlerimize büyük bir ilham kaynağı hediye ettiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.