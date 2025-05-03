Alper Gezeravcı, “Seyir Defterini” TEKNOFEST KKTC’de paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTCÇ'de üniversite öğrencileriyle buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımın olduğu buluşmada, tarihe Türkiye'nin ilk astronotu olarak geçen Alper Gezeravcı, gerçekleştirdikleri uzay yolculuğuna hazırlık ve eğitim aşamaları, yolculuk esnasında yaşadığı deneyimleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yaşam ve gerçekleştirdikleri deneyler, dünyaya dönüş süreci ile ilgili geniş bir sunum yaptı.

DİKKATLE DİNLEDİLER

Deneyimlerini fotoğraf ve videolarla zenginleştirdiği sunumu ile aktaran Alper Gezeravcı'yı salonu dolduran binin üzerindeki katılımcı büyük bir dikkatle dinledi. Etkinliğin sonunda özellikle çocuklar ve gençler, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e yoğun ilgi gösterdi; salonda imza almak, özçekim ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sunumun ardından YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gezeravcı ve Atasever'e Kıbrıs'a özgü "Lefkara İşi" hediye etti.

BAŞKA BİR YERDE UYANABİLİRSİNİZ!

Hijyenin uzaydaki en zorlu konulardan biri olduğunu vurgulayan Gezeravcı, 5 dakikalık yüz yıkama işleminin yaklaşık 35 dakika sürdüğünü anlattı. Bu süredeki hijyeni özel paketlenmiş şampuanlar ve havlularla sağladıklarını söyledi. Uçma hissi ve uykuya geçişin ise en kolay adapte olunan durumlar olduğunu dile getiren Gezeravcı, uyurken uyku tulumlarının sabitlenmesinin şart olduğunu, aksi halde bir yerde uyuyup başka bir yerde uyanmanın mümkün olabileceğini söyledi. Gezeravcı, yerçekimsiz ortamda kas erimesini önlemek için her gün iki saat egzersiz yaptıklarını da sözlerine ekledi.

BÜYÜK GURUR YAŞADIK

KKTC TEKNOFEST 2025'in resmi akademik paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten YDÜ Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de "Üniversite olarak TEKNOFEST'e, Kuzey Kıbrıs'tan en fazla proje sunan kurum olduk. Ülkemizdeki festival coşkusunun ilk kıvılcımına da ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Bu buluşmanın gençlerimizin bilimsel merakını beslemesini ve onları daha ileri hedefler koymaya teşvik edeceğine inanıyorum" dedi.