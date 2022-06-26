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Giriş Tarihi: 26.6.2022

ALS’ye karşı kişiye özel gen terapisi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
ALS’ye karşı kişiye özel gen terapisi

ABD Northwestern Üniversitesi ALS Araştırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Hande Özdinler, ALS ilacının yanı sıra gen tedavisi üzerine çalıştıklarını belirtti: Kişiye özel tedavilerin önemini bir kere daha göstermiş olduk

Beyindeki ölü hücreleri dirilttiği ilaç çalışmasıyla dünyadaki en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan Doç. Dr. Hande Özdinler, ALS'ye karşı gen terapisi çalışmalarına başladı.
ABD Northwestern Üniversitesi ALS Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Özdinler, ALS'ye karşı geliştirdikleri ilacın yanında paralel olarak başlattıkları gen tedavisiyle ilgili olarak SABAH'a özel açıklamalarda bulundu:
İlaç tedavisi sürecinde iyileşmeyen ALS hastaları için ilaç çalışmalarının yanında gen tedavisi yöntemini de geliştirmeye çalışıyoruz. Hastaların genlerinde hangi bozukluk olduğunu belirledikten sonra FDA onaylı zararsız virüsü direkt beyne enjekte edeceğiz ve gen iyileşecek. Böylelikle kişiye özel gen terapi yöntemleri geliştirmiş oluyoruz. Bu da çok büyük bir başarı ve dünyada ilk defa yapılan bir çalışma.
Bu çalışma aynı zamanda Nature Gene Therapy dergisine kapak oldu. Bize daha önce hep bunun yapılmasının imkânsız olduğu söylendi. Bunun olabileceğini ve ileriye dönük kişisel tıbbın, kişiye özel iyileştirmenin ve tedavilerin önemini bir kez daha göstermiş olduk ve nasıl yapılacağının yol haritasını çizmeye başladık. Gen terapi tedavisi şu an buluş aşmasında. Birbirine alternatif değil paralel olarak hem ilaç çalışmalarımız hem de gen tedavisi çalışmalarımızla ALS hastalarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

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ALS’ye karşı kişiye özel gen terapisi
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