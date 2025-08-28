ALTAY Tankının vurucu gücü MKE’den

ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi kapsamında, tanklara entegre edilen 120 mm 55 Kalibre Ana Silah Sistemi ile 7.62 mm PMT-76/57A Eş Eksen Makineli Tüfek, MKE tarafından geliştirilip üretiliyor. Ana yüklenici BMC'ye bugüne kadar muhtelif sayıda teslimat yapılırken, toplamda 250 adet silah sisteminin üretimi, teknik destek, eğitim ve lojistik hizmetlerle birlikte sağlanması hedefleniyor.

ANA SİLAH SİSTEMİ

MKE imzası taşıyan 120 mm 55 Kalibre Ana Silah Sistemi, NATO STANAG 4385 standardına uyumlu mühimmat kullanabiliyor. Dakikada 6 atım kapasitesine sahip olan sistem, 6.600 mm uzunluğundaki sert krom kaplı namlusu sayesinde yüksek isabet oranı sunuyor.

Tesirli menzil: Kimyasal enerjili mühimmat için 2000 m, kinetik enerjili zırh delici mühimmat için 3000 m

Namlu çapı: 120 mm

Tip: 55 kalibre, yivsiz-setsiz

PMT-76/57A EŞ EKSEN MAKİNELİ TÜFEK

ALTAY tankında ana silaha eş eksen olarak konumlandırılan PMT-76/57A, MKE'nin özgün tasarımıyla öne çıkıyor. Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan 57. Alay'a ithafen adlandırılan bu makineli tüfek, yüksek ateş gücü ve sembolik anlamıyla dikkat çekiyor.

Kalibre: 7.62x51 mm NATO

Atım hızı: Dakikada minimum 600 atım

Ağırlık: 12 kg

Türkiye'nin savunma sanayindeki millîleşme hamlesinin en güçlü adımlarından biri olan ALTAY Ana Muharebe Tankı, MKE'nin ürettiği bu sistemlerle hem caydırıcı gücünü artırıyor.