Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? 28 Eylül ATV yayın akışı!

Altı Üstü İstanbul'un 15. bölümünün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Yeni bölümün nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, 16. bölüm için ATV'nin yayın akışını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelecek ancak izleyiciler bu hafta yeni bölümle buluşamayacak.
Bu akşam saat 20.00'de dizinin geçtiğimiz hafta yayımlanan 15. bölümü tekrar izleyici karşısına çıkacak. Hemen ardından saat 20.30'da Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim yer alacak.
ATV'de bu akşam Türkiye-İtalya milli maçının heyecanı yaşanacak. Saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı ekranlara gelecek, ardından saat 21.45'te karşılaşma canlı olarak yayımlanacak.
Bu nedenle Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 16. bölümü bu hafta izleyiciyle buluşamayacak.
Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı. Bu hafta verilen aranın ardından dizinin gelecek hafta kaldığı yerden 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.