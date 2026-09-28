Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? 28 Eylül ATV yayın akışı!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV'de bu akşam Türkiye-İtalya milli maçının heyecanı yaşanacak. Saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı ekranlara gelecek, ardından saat 21.45'te karşılaşma canlı olarak yayımlanacak.

Bu nedenle Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 16. bölümü bu hafta izleyiciyle buluşamayacak.