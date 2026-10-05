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Giriş Tarihi: 5.10.2026 13:36

Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yok mu? 5 Ekim ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 5 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, ATV'nin güncel yayın akışını ve dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yok mu? 5 Ekim ATV yayın akışı
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Haftanın ilk gününde ATV ekranlarında izleyicileri farklı yapımlar beklerken Altı Üstü İstanbul'un yayın programındaki yeri de gündeme geldi. Dizinin takipçileri, 5 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümün mü yoksa farklı bir programın mı ekrana geleceğini öğrenmek istiyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. ATV'nin yayın planında A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle değişiklik yapıldı. İtalya-Türkiye mücadelesi saat 21.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin merakla beklenen 16. bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak bu tarih için kesinleşmiş bir yayın akışı duyurusu bulunmadığından ATV'nin resmi programının takip edilmesi gerekiyor.

5 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI

5 Ekim Pazartesi günü ATV'nin akşam programında öne çıkan yayınlar şöyle:

19.00: ATV Ana Haber

20.45: Maça Doğru

21.45: İtalya - Türkiye

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu öğrendi

Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri Melek'in yıllardır bilmediği gerçeği öğrenmesi oldu. Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu ve hayatının yıllardır kendisinden saklanan gerçeklerle şekillendiğini öğrendi.

Melek'in babası da ortaya çıktı

Melek için bir diğer büyük şok ise babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllardır öldü bildiği babasının aslında Soner olduğunu öğrenen Melek, yaşadığı gerçeğin ağırlığıyla büyük bir sarsıntı yaşadı.

Melek, annesi Fahriye ile yüzleşti

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Melek'in ilk hesaplaşması annesi Fahriye ile oldu. Fahriye, yıllar boyunca Melek'i Hikmet'ten korumak amacıyla sakladığını anlatsa da bu açıklama Melek'in öfkesini dindirmeye yetmedi.

Soner'in hareketi tüm gerçekleri ortaya çıkardı

Melek'i kurtarmaya çalışan Soner'in havuza atlaması ve ona "babacım" diye seslenmesi, Naz'ın da gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece yıllardır saklanan aile sırrı herkesin önünde açığa çıktı.

Hikmet, Fahriye'nin sırrını öğrendi

Fahriye'nin yıllardır kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, büyük bir öfkeye kapıldı. Bu gerçek, iki taraf arasındaki hesaplaşmayı daha da büyüttü. Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın yaptığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı.

Naz, annesini affedemedi

Naz, yıllar boyunca kendisinden gerçeklerin saklanması ve yalnız bırakıldığı düşüncesi nedeniyle Fahriye'ye karşı büyük bir kırgınlık yaşadı. Annesinin açıklamalarına rağmen yaşadığı hayal kırıklığını aşmakta zorlandı.

Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler arttı

Bölümde Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında yaşıyor olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planın çözülmeye başlamasına neden oldu.

Hasan'ın sözlerinin ardından gerçeğin peşine düşen Uzay, annesinin kolyesinin izini sürmeye başladı. Ancak araştırdıkça kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde buldu.

Emir ve Uzay kaçırıldı

Bölüm finalinde ise tansiyon bir anda zirveye çıktı. Emir ve Uzay, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. İkilinin nereye götürüldüğü ve başlarına ne geleceği merak konusu oldu.

Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük bir paniğe neden oldu. Yaşanan bu gelişme, yaklaşan hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Hikmet'ten şoke eden hamle

Hikmet, iki babayı karşısına alarak hazırlattığı videoyu izletti. Videoda Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü görüldü.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yok mu? 5 Ekim ATV yayın akışı
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