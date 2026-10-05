Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yok mu? 5 Ekim ATV yayın akışı

Haftanın ilk gününde ATV ekranlarında izleyicileri farklı yapımlar beklerken Altı Üstü İstanbul'un yayın programındaki yeri de gündeme geldi. Dizinin takipçileri, 5 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümün mü yoksa farklı bir programın mı ekrana geleceğini öğrenmek istiyor.
Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. ATV'nin yayın planında A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle değişiklik yapıldı. İtalya-Türkiye mücadelesi saat 21.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Dizinin merakla beklenen 16. bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak bu tarih için kesinleşmiş bir yayın akışı duyurusu bulunmadığından ATV'nin resmi programının takip edilmesi gerekiyor.
Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu öğrendi
Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri Melek'in yıllardır bilmediği gerçeği öğrenmesi oldu. Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu ve hayatının yıllardır kendisinden saklanan gerçeklerle şekillendiğini öğrendi.
Melek'in babası da ortaya çıktı
Melek için bir diğer büyük şok ise babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllardır öldü bildiği babasının aslında Soner olduğunu öğrenen Melek, yaşadığı gerçeğin ağırlığıyla büyük bir sarsıntı yaşadı.
Melek, annesi Fahriye ile yüzleşti
Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Melek'in ilk hesaplaşması annesi Fahriye ile oldu. Fahriye, yıllar boyunca Melek'i Hikmet'ten korumak amacıyla sakladığını anlatsa da bu açıklama Melek'in öfkesini dindirmeye yetmedi.
Soner'in hareketi tüm gerçekleri ortaya çıkardı
Melek'i kurtarmaya çalışan Soner'in havuza atlaması ve ona "babacım" diye seslenmesi, Naz'ın da gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece yıllardır saklanan aile sırrı herkesin önünde açığa çıktı.
Hikmet, Fahriye'nin sırrını öğrendi
Fahriye'nin yıllardır kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, büyük bir öfkeye kapıldı. Bu gerçek, iki taraf arasındaki hesaplaşmayı daha da büyüttü. Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın yaptığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı.
Naz, annesini affedemedi
Naz, yıllar boyunca kendisinden gerçeklerin saklanması ve yalnız bırakıldığı düşüncesi nedeniyle Fahriye'ye karşı büyük bir kırgınlık yaşadı. Annesinin açıklamalarına rağmen yaşadığı hayal kırıklığını aşmakta zorlandı.
Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler arttı
Bölümde Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında yaşıyor olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planın çözülmeye başlamasına neden oldu.
Hasan'ın sözlerinin ardından gerçeğin peşine düşen Uzay, annesinin kolyesinin izini sürmeye başladı. Ancak araştırdıkça kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde buldu.
Emir ve Uzay kaçırıldı
Bölüm finalinde ise tansiyon bir anda zirveye çıktı. Emir ve Uzay, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. İkilinin nereye götürüldüğü ve başlarına ne geleceği merak konusu oldu.
Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük bir paniğe neden oldu. Yaşanan bu gelişme, yaklaşan hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.