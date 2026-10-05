Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, yok mu? 5 Ekim ATV yayın akışı

Emir ve Uzay kaçırıldı

Bölüm finalinde ise tansiyon bir anda zirveye çıktı. Emir ve Uzay, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. İkilinin nereye götürüldüğü ve başlarına ne geleceği merak konusu oldu.

Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük bir paniğe neden oldu. Yaşanan bu gelişme, yaklaşan hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.