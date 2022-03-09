Altın alacaklar dikkat: Bu tuzağa düşmeyin! Yöntemleri pes dedirtti!

Dolandırıcılık şebekesi, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerine 'Vurgun' olarak nitelendirdikleri ve vurgun yapacaklar yerlerle ilgili kendi aralarında plan yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık ile elde edilen para paylaşımında anlaşmazlığa düştükleri ve birbirleriyle de tartıştıkları belirtildi.