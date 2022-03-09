Altın alacaklar dikkat: Bu tuzağa düşmeyin! Yöntemleri pes dedirtti!

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu esnafı ve altın toptancılarının takoz tabir edilen sahte külçe altınlarla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Ankara Mali polisin, 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmasında 7 kişilik dolandırıcılık şebekesinin Ankara, Antalya, Konya, Uşak, Batman illerinde bulunan 9 kuyumcu esnafı ve altın toptancısını dolandırıldığını belirledi.
BAKIR KARIŞIMLI KÜLÇE ALTINI 600 BİN LİRAYA SATTILAR
Ankara Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Şebekenin 7 üyesinden 4'ünün daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgilere sahip oldukları ortaya çıktı.
Dolandırıcıların, kuyumculara ve altın toptancılarına verdikleri bakır karışımlı sahte takoz altınlar profesyonel bir biçimde hazırlarken ellerinde bulunan gerçek takoz (külçe) altınlar vasıtasıyla ayar evlerinden sertifika çıkardı. Ardından dolandırıcılar gittikleri illerde halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi yerlerde kesif yaparak işyeri kiraladıkları ortaya çıktı.
Şebeke, yeni açacakları kuyumcu dükkânına çeşitli ürünler almak istediklerini söyleyerek bölgede bulunan kuyumcu esnafıyla tanıştı. Esnafın güvenini kazanan şebeke üyeleri alışveriş karşılığında 600-700 bin lira değerinde takoz olarak tabir edilen bakır karışımlı sahte külçe altın ile ödeme yaptı. Esnaf, mühürlü takoz altını eritmeye gittiğinde takoz altının bakır karışımlı olduğu ve gramının da düşük olduğu ortaya çıktı.
HASSAS TERAZİNİN AYARIYLA OYNADILAR
Dolandırıcılar yakalanmamak amacıyla sürekli olarak farklı şehirlere seyahat ettikleri belirlendi. Dolandırıcıların uyguladığı başka bir yöntem de ise; gittikleri illerde kiraladıkları iş yerlerinin vitrinlerine imitasyon altın koyarak dükkânlarına kuyumcu izlenimi verdi. Güven kazanan dolandırıcılar ellerinde bulunan hassas terazinin 100-150 gram eksik taraması şeklinde ayarladı. Böylelikle müşteri ve altın toplanıcıları ile yapılan alışverişlerde eksik para vererek dolandırdı. Mağdurlar, dolandırdıkları anlamaları üzerine sahte kuyumcuya geri döndüklerinde boş dükkanla karşılaştıkları ve şüpheli şahısların işyerinin kirasını da ödemeden kaçtıkları ortaya çıktı.
Dolandırıcılık şebekesi, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerine 'Vurgun' olarak nitelendirdikleri ve vurgun yapacaklar yerlerle ilgili kendi aralarında plan yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık ile elde edilen para paylaşımında anlaşmazlığa düştükleri ve birbirleriyle de tartıştıkları belirtildi.
"AYAR" OPERASYONU
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını tamamlamasının ardından Ankara, Antalya ve Kayseri de eş zamanlı operasyonla şüpheli 7 kişiyi yakalanarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde ve atölye olarak kullanacakları iş yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca 40 adet farklı kuyumcular adına düzenlenmiş sahte fatura, altın yapımında kullanılan 1 adet bilezik yapma aparatı,2 adet büyük oksijen tüpü, altın eritmek için kullanılan kimyasal sıvılar ele geçirildi. Zanlıları Ankara emniyetinde işlemleri devam ediyor.