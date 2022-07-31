Haberler Yaşam Haberleri Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir? KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:18

Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir? KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir?

KPSS GY-GK sınavında sorulan ve Altın Ayı ödülünü alan eser merak ediliyor. Bu kapsamda Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir sorusu yanıt arıyor. Şıklar arasında yer alan Susuz Yaz filmi merak edilirken, KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Altın Ayı ödülü sorusunun yanıtı!

Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir? KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir?

KPSS'de Altın Ayı ödülü alan film merak edilirken sınava giren adaylar Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir diye araştırıyor. Necati Cumalı'nın romanından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Metin Erksan'ın üstlendiği Susuz Yaz filmi de bu kapsamda araştırılıyor. KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir? İşte merak edilenlerin yanıtı!

ALTIN AYI ÖDÜLÜNÜ ALAN FİLM HANGİSİ?

İlk gösterimi Haziran 1964'te Berlin Film Festivali'nde yapılan "Susuz Yaz", bu festivalin büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanmış ve Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk film olmuştur.

SUSUZ YAZ HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Susuz Yaz 1963 yapımı dramatik Türk filmidir. Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazmıştır. Filmin başlıca rollerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynamışlardır.

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Altın Ayı ödülünü alan film hangisidir? KPSS GY-GK sınavında sorulan Susuz Yaz hangi ödülü aldı, kimin eseridir?
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