Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı ve anlık ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 08:26 Son Güncelleme: 11.6.2022 08:27

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı ve anlık ne kadar?

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı ve anlık ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün de en çok ziyaret edilen sistemlerden biri. Yatırım ya da birikim yapacaklar son dönemde önlenemez bir yükseliş yaşayan altının gram fiyatı konusunda araştırmalara başladı. Bu noktada “11 Haziran 2022 bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde rekor kıran gram altın fiyatı 1000 TL’nin üstünü görerek gün geçtikçe rekor tazelemişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın grafik…

Altın fiyatları gram üzerinde rekor tazelemeye devam ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika verileri takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişi artıran altın piyasası şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de "11 Haziran 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı 1000 TL üstünü görürken çeyrek altın fiyatı da onu takip ediyor. İşte, canlı altın fiyatları grafik son dakika…

ALTIN FİYATLARI NE OLUR? 11 HAZİRAN 2022 I SON DAKİKA

Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları başta olmak üzere son haftalarda rekor tazelemeye devam eden altın fiyatları canlı takip ekranı milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor. Oldukça yükselen altının bir anda düşmesi endişesi yatırım ya da birikim yapan vatandaşları endişelendiriyor.

Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

İşte 11 Haziran altın fiyatları canlı…

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.332,00

SATIŞ: 3.404,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.664,00

SATIŞ: 6.782,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.662,00

SATIŞ: 6.763,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.787,00

SATIŞ: 6.959,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.871,99

SATIŞ: 1.872,28

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.029,63

SATIŞ: 1.030,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.669,00

SATIŞ: 1.701,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.

Ünlü ekonomist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altın ve dövizdeki yükselmenin kalıcı olmayacağı ve önümüzdeki günlerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı ve anlık ne kadar?
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