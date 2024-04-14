Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Yaşanan diplomatik gelişmeler, faiz kararları ve daha çok birçok noktadan etkilenen canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024 tarihiyle birlikte yeniden gündemde. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte daha çok gündeme gelen kuyumcular, kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki altın fiyatı takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.437,77
SATIŞ(TL) 2.438,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 4.159,00
SATIŞ(TL) 4.564,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00
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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.343,36
SATIŞ(USD) 2.344,67
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.305,01
SATIŞ(TL) 2.461,04
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