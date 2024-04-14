Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Yaşanan diplomatik gelişmeler, faiz kararları ve daha çok birçok noktadan etkilenen canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024 tarihiyle birlikte yeniden gündemde. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte daha çok gündeme gelen kuyumcular, kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki altın fiyatı takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?