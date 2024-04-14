Haberler Yaşam Haberleri Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.4.2024 10:43 Son Güncelleme: 14.4.2024 10:43

Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Bayramın ardından piyasalarda ilk işlem günü takip ediliyor. İran ve İsrail arasındaki son gelişmelerle birlikte yatırımcılar; tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar sorusuna odaklandı. Yatırım ve birikim yapacaklar canlı grafiği yakın mercek altına aldı. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL günün en çok araştırılanları arasında. İşte, 14 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Yaşanan diplomatik gelişmeler, faiz kararları ve daha çok birçok noktadan etkilenen canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024 tarihiyle birlikte yeniden gündemde. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte daha çok gündeme gelen kuyumcular, kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki altın fiyatı takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.437,77
SATIŞ(TL) 2.438,65

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.159,00
SATIŞ(TL) 4.564,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.343,36
SATIŞ(USD) 2.344,67

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 2.305,01
SATIŞ(TL) 2.461,04

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Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2024: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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