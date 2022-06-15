Çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatları grafik incelemeleri başladı. Dünyada yaşanan birçok gelişmeden etkilenen piyasa son dönemde rekordan rekora koştu. Altının gram fiyatı bin TL'nin üzerini görürken yükselmeye devam etti. Yatırım ya da birikim düşünenler soruyor: Altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gelecek ABD Merkez Bankası faiz kararı ile değişmesi beklenen grafikte bekleyiş sürüyor. İşte, 15 Haziran tam, yarım, çeyrek, gram ve 22 ayar bilezik fiyatı son dakika…