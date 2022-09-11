Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Eylül 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons ve gram fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.9.2022 08:57

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Eylül 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons ve gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları canlı takibi, düğün ve özel günler için takı almayı düşünenler tarafından bugün de araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak kullananlar ve hediyelik alacak olanlar, 11 Eylül 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte ons ve gram altın fiyatı kaç TL sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte anlık altın fiyatları ve canlı alış satış rakamları!

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Eylül 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons ve gram fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları yeni haftaya başlamadan önce vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. 11 Eylül anlık altın fiyatlarını merak edenler, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar sorusuyla araştırma yapıyor. Döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik son dönemde milyonlarca insanın gündem konusu halini aldı. Peki bugün ons ve gram altın fiyatı kaç TL? İşte canlı alış satış rakamları ile altının gram fiyatı!

11 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Canlı altın fiyatları için aşağıdaki listeye göz atabilir, linklere tıklayarak anlık rakamlara ulaşabilirsiniz;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,20

SATIŞ: 952,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.774,00

SATIŞ: 6.835,00

22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.742,00

SATIŞ: 6.844,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.717,35

SATIŞ: 1.717,86

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.601,00

SATIŞ: 6.667,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.301,00

SATIŞ: 3.341,00

Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.655,00

SATIŞ: 1.671,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.006,82

SATIŞ: 1.007,11

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Eylül 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons ve gram fiyatı kaç TL?
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